Спорт

12:00 14.07.2021

85% жителей Олимпийской деревни в Токио вакцинированы или имеют иммунитет от коронавируса

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85% жителей Олимпийской деревни в Токио вакцинированы или имеют иммунитет от коронавируса

Почти все члены Международного олимпийского комитета, которые будут работать на Олимпиаде в Токио, вакцинированы от коронавируса, заявил президент МОК Томас Бах.

"85% спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в Олимпийской деревне, и почти 100% членов МОК и персонала МОК либо вакцинированы, либо имеют иммунитет. Процент вакцинированных представителей международных СМИ составляет от 70 до 80%", - цитирует Баха пресс-служба МОК.

"За этими Играми будут следить миллиарды людей по всему миру. Они будут восхищаться тем, чего добился японский народ в этих трудных обстоятельствах", - подчеркнул глава МОК.

Бах сообщил, что оргкомитет Токио-2020 проинформировал МОК о том, что более чем 8 тыс. человек, принимающих участие в Играх, прибыли в Японию в период с 1 по 13 июля. Все они прошли тестирование и проверки состояния здоровья. Только трое из них дали положительный результат на COVID-19 после прибытия и были немедленно изолированы.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 23 июля.

Теги: #вакцинация #олимпиада #мок
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