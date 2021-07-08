Спорт

12:04 08.07.2021

В Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады введут режим ЧС

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В Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады введут режим ЧС

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило в четверг агентство "Киодо".

Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа. Агентство отмечает, что в частности, это может означать проведение спортивных мероприятий в Токио без зрителей. Также, по данным источников "Киодо", зрителей могут не допустить и на соревнования, которые будут проходить в соседних с Токио префектурах.

Кроме того, правительство решило продлить действующий режим ЧС на Окинаве. Также продлеваются ограничительные меры, затрагивающие коммерческую активность и наиболее эпидемиологически неблагополучные зоны, в префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Осака. Срок действия аналогичных мер в префектурах Хоккайдо, Айти, Киото, Хёго и Фукуока, как ожидается, истечет в это воскресенье.

По данным "Киодо", ранее власти хотели ограничиться более мягкими ограничительными мерами в Токио, однако в столице страны отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Так, накануне сообщалось о выявленных за сутки 920 его случаях - это максимальный показатель с середины мая на пике четвертой волны COVID-19 в Японии.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Японские СМИ сообщали ранее, что вопрос о допуске болельщиков должен решиться в четверг или пятницу на переговорах властей Японии, Токио и организаторов Игр. Переговоры будут проходить под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который прибыл в Токио в четверг, чтобы проследить за последним этапом подготовки.

Теги: #олимпиада #токио #режим_чс
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