Торжественные проводы сборной команды Украины на Олимпиаду в Токио состоятся в режиме телемарафона 11 июня

Торжественные проводы сборной команды Украины на Олимпийские игры в Токио состоятся в режиме телемарафона 11 июня.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства молодежи и спорта, в программе мероприятия: презентация олимпийской формы, церемония гашения Олимпийской марки, общение с олимпийцами, которые будут защищать честь страны в Токио и теми, кто уже достиг олимпийских вершин, спортивные турниры между журналистами, посещение экспозиции спортивного музея.

Участниками телемарафона станут: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, олимпийский чемпион Игр в Токио-1964 по фехтованию Григорий Крис, олимпийцы Токио-2020: Жан Беленюк, Анита Серегина, Станислав Горуна, Анжелика Терлюга, Яков Хаммо, София Лискун, Алексей Середа, Игорь Радивилов, Диана Варинська, Александр Хоцяновский, а также сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ во главе с двукратным олимпийским чемпионом, главным тренером команды Юрием Чебаном.

Церемония будет проходить в телецентре "Карандаш" (ул. Ильенко, 42) в в 16:30, где будет работать специально оборудованный пресс-центр. Телемарафон продлится с 17:00 до 21:00.