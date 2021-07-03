Англия вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Украины со счетом 4:0

Сборная Англии по футболу в субботу вечером победила команду Украины со счетом 4:0 в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра проходила в Риме и завершилась с результатом 4:0.

Англия открыла счет в первом тайме матча с Украиной. Первый гол забил нападающий сборной Англии Гарри Кейн, который с близкой дистанции переиграл Георгия Бущана и поразивший ворота украинцев на 4-й минуте.

На 18-й минуте Роман Яремчук перехватил неудачную передачу Кайла Уокера в центре поля, добежал в штрафную и пробил метров с 10, однако переиграть английского голкипера не удалось.

На 35-й минуте из-за травмы Сергея Кривцова его заменил Виктор Цыганков.

Британец Люк Шоу на 42-й минуте перехватил мяч у штрафной, сместился к лицевой и сбросил под удар Джейдона Санчо, однако Бущан парировал.

В начале второго тайма Джейми Магуайр забил второй гол в ворота сборной Украины. Затем Кейн также забил третий гол в ворота украинцев.

Четвертый мяч пропускают украинцы на 22-й минуте игры.

Соперником англичан по полуфиналу станет Дания, которая ранее в субботу в Баку переиграла сборную Чехии.

Полуфинал пройдет 7 июля в Лондоне. Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".