Спорт

10:15 02.07.2021

Посольство Великобритании напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке

1 мин читать
Посольство Великобритании напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке

Посольство Великобритании в преддверии 1/4 Чемпионата Европы по футболу напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке, и надеется, что украинская сборная сможет вскоре вновь играть на подконтрольном Украине Донецке.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни", - говорится в сообщении в Twitter.

В посольстве также выразили надежду, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украины Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в Крым.

"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме 3 июля.

 

Теги: #великобритания #евро2020 #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 02.07.2021
США и Британия возлагают на ГРУ ответственность за сотни кибератак в последние два года

США и Британия возлагают на ГРУ ответственность за сотни кибератак в последние два года

08:39 02.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

08:17 02.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

08:11 02.07.2021
С начала суток российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

06:44 02.07.2021
Инспекторам Киевской таможни сообщено о подозрении за схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей

Инспекторам Киевской таможни сообщено о подозрении за схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей

06:43 02.07.2021
На запорожском стадионе в субботу откроют крупнейшую в Украине фанзону

На запорожском стадионе в субботу откроют крупнейшую в Украине фанзону

05:03 02.07.2021
В Киеве установят восемь новых мемориальных досок, в частности Богдану Ступке

В Киеве установят восемь новых мемориальных досок, в частности Богдану Ступке

03:36 02.07.2021
За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

02:44 02.07.2021
В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

02:43 02.07.2021
В Харьковской области на сельхозземлях незаконно добывали глину и суглинки, ущерб превысил 100 млн грн

В Харьковской области на сельхозземлях незаконно добывали глину и суглинки, ущерб превысил 100 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

Украинские болельщики не смогут въехать в Италию на матч Украины и Англии - посольство

Нападающий сборной Украины Беседин повредил нескольких мышц на ноге, есть подозрение на повреждение крестовидных связок

Украина победила Швецию со счетом 2:1, выйдя в 1/4 Евро-2020

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

В ВОЗ призывают принимающие матчи Евро-2020 города тщательней отслеживать ситуацию с COVID-19

Украинские болельщики не смогут въехать в Италию на матч Украины и Англии - посольство

"Нова Пошта" 4 июля организует в Хмельницком финальный забег весенне-летнего сезона полумарафонов

Главврач "Динамо" (Киев): Срок восстановления здоровья Беседина - около полугода

Нападающий сборной Украины Беседин повредил нескольких мышц на ноге, есть подозрение на повреждение крестовидных связок

Игрок сборной Украины Беседин из-за полученной травмы в матче со Швецией возвращается в Киев

В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Украина победила Швецию со счетом 2:1, выйдя в 1/4 Евро-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА