Посольство Великобритании напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке

Посольство Великобритании в преддверии 1/4 Чемпионата Европы по футболу напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке, и надеется, что украинская сборная сможет вскоре вновь играть на подконтрольном Украине Донецке.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни", - говорится в сообщении в Twitter.

В посольстве также выразили надежду, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украины Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в Крым.

"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме 3 июля.