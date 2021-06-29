Спорт

16:30 29.06.2021

Волейбольная команда "Эпицентр-Подоляны" подписала польского тренера Сордила

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Волейбольная команда "Эпицентр-Подоляны" подписала польского тренера Сордила

Украинская волейбольная команда "Эпицентр-Подоляны" заключила трехлетний контракт с польским тренером Мариушем Сордилом.

Как сообщила пресс-служба, в состав обновленного тренерского штаба вошли также тренер по физподготовке Анджей Загорски и помощник тренера Камиль Солодуха.

Под руководством Сордила в национальных лигах побеждали румынский клуб "Ремат Залау" и турецкий "     Фенербахче". Ранее в качестве игрока польского клуба "Ольштин" побеждал в национальном чемпионате и Кубке Польши в сезонах 1990-91 и 1991-92 годов.

"Одним из приоритетов работы обновленного клуба станет популяризация волейбола в Украине. Мы стремимся к тому, чтобы волейбольные матчи посещало все больше украинцев, чтобы все больше детей начинали заниматься этим видом спорта, росли все новые таланты в профессиональном волейболе. Конечно же, фундаментом таких изменений станут победы и новые достижения украинских клубов", – цитируется в сообщении президент СК "Эпицентр-Подоляны" и первый вице-президент Федерации волейбола Украины Александр Герега.

Кроме того, участниками обновленного состава команды станут второй бомбардир по итогам регулярного Чемпионата России Дмитрий Виецкий, чемпионы Украины Юрий Семенюк, Горден Брова, Максим Дрозд, чемпион Словении Евгений Кисилюк, финалисты Кубка Украины Ален Дидович и Сергей Евстратов, бронзовый призер Чемпионата Украины Андрей Рогожин. В команде также останутся ряд игроков прошлого сезона.

Клуб также намерен обновить спортивную базу команды, построить тренерские кабинеты, конференц-зал, столовую и гостиничные номера.

Теги: #эпицентр #волейбол
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