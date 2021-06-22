До полуфиналов и финала Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" допустят по 60 тыс. болельщиков

Более 60 тыс. болельщиков будут допущены на лондонский стадион "Уэмбли" во время полуфиналов и финала Евро-2020, сообщают британские СМИ со ссылкой на решение правительства.

Таким образом, стадион будет заполнен максимум на 75%.

Местные СМИ отмечают, что это будет самым крупным спортивным мероприятием в Великобритании за последние 15 месяцев из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Для того чтобы пройти на стадион, болельщики должны будут предоставить либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о полной вакцинации.

Накануне премьер Италии Марио Драги заявил, что будет предпринимать действия, чтобы не допустить проведения финала чемпионата Европы по футболу в Англии, если там будет сложная обстановка с COVID-19.

"Гадзетта делло спорт" отмечает, что на данный момент подобные планы не поддерживают в УЕФА, где, наоборот, недавно попросили британские власти смягчить ограничения, вызванные коронавирусом, и допустить на полуфиналы и на финал по 65 тыс. зрителей: все этим матчи планируется сыграть на лондонском стадионе "Уэмбли".

В Великобритании первую дозу вакцины получили уже 43 млн человек. Однако за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла. Согласно службам здравоохранения, большая часть новых случаев представляет "индийский штамм".