Спорт

21:41 20.06.2021

Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции

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Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции

Футболисты сборной Италии со счетом 1:0 победили команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 39-й минуте встречи, прошедшей в Риме, гол провел Маттео Пессина.

На 55-й минуте в составе сборной Уэльса красную карточку получил Итан Ампаду.

В другом матче игрового дня Швейцария в Баку взяла верх над Турцией - 3:1. Голы в составе швейцарской сборной провели Харис Сеферович (6-я минута) и Шердан Шакири (26, 68). В составе сборной Турции отличился Ирфан Кахведжи (62).

Команды представляют группу А. Италия, набрав 9 очков, вышла в плей-офф с первого места. Уэльс набрал 4 очка и завоевал путевку в 1/8 финала со второй строчки. Швейцария заняла третье место (4 очка), Турция - четвертое (0).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах. Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели. Швейцария - одна из претендентов на выход в плей-офф, ее судьба прояснится по исходу матчей в других группах. Турция выбыла из турнира.

Теги: #европа #футбол #матчи #турнир
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