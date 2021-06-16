Япония планирует разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тыс. болельщиков

Правительство Японии может разрешить допуск на спортивные объекты во время летней Олимпиады до 10 тыс. болельщиков, сообщило агентство Kyodo.

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что такие ограничения могут начать действовать с июля по август. Они предполагают, что максимально на стадионе смогут находиться 50% зрителей, но их число не должно превышать 10 тыс.

Нынешние ограничения разрешают посещение до 5 тыс. человек, они будут действовать минимум до конца июня.

Ожидается, что эксперты с организаторами примут окончательное решение по количеству болельщиков позднее.

В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в 10 префектурах, в том числе, в Токио и Осаке. Рестораны обязаны прекращать работу в 20:00, им запрещена продажа алкоголя.

Тем временем все больше японских правительственных чиновников и организаторов Олимпийских игр в Токио по мере вакцинации населения от коронавируса склоняются к их проведению при участии местных зрителей. Согласно принятому ранее решению, иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.