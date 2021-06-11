Спорт

20:01 11.06.2021

УАФ и УЕФА достигли компромисса относительно дизайна формы сборной Украины по футболу

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УАФ и УЕФА достигли компромисса относительно дизайна формы сборной Украины по футболу

Переговоры Украинской ассоциации футбола (УАФ) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) касательно нового дизайна формы национальной сборной Украины завершились, стороны достигли компромисса, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям слава!", большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям слава!" на футболках украинских игроков еще в декабре прошлого года, однако с учетом нового решения требовали убрать эту надпись.

Павелко подчеркнул, что приходилось озвучить решительную позицию, вплоть до бойкота Евро-2020, однако сторонам удалось достичь "победного компромисса".

"На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020", - рассказал президент УАФ.

Кроме того, он сообщил, что УАФ работает над изготовлением новой атрибутики с утвержденными сегодня футбольными символами Украины, которая будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием.

В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!"

"Я еще раз благодарю украинцев за поддержку, за каждое ваше сообщение, комментарий, мнение и четкую позицию и поздравляю всех наших болельщиков с первыми, но такими дорогими нам победами! Желаю всем желающим как можно быстрее приобрести новую форму сборной, с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!", которая будет продаваться по всему миру, чтобы передать через нее энергетику поддержки команде Андрея", - подчеркнул Павелко.

Ранее в четверг появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган, сообщает агентство AFP.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.

В пятницу Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно 45 голосами поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".

 

Теги: #уефа #евро #уфа #форма
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