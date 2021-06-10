УЕФА требует от Украины убрать "политический" слоган с формы на Евро-2020 - СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган, сообщает агентство AFP.

"УЕФА требует от Украины внести изменения в дизайн футболки на EURO-2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты в России", - сообщает France-Presse (AFP) в Twitter.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротникой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".

"Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - цитирует Interfax.ru заявление УЕФА.

Ранее УЕФА не имела претензий к вышитой на внешней стороне части лозунга - "Слава Украине". "Этот лозунг сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общегосударственного значения и, следовательно, может быть использован на футболке национальной команды". - отмечалось в сообщении УЕФА.