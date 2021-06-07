Спорт

12:08 07.06.2021

УЕФА не имеет претензий к дизайну новой игровой формы сборной Украины

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УЕФА не имеет претензий к дизайну новой игровой формы сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил новую игровую форму сборной Украины по футболу для Чемпионата Европы 2020 года, на которой изображены границы страны, включающие Крым.

"Футболка сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 была утверждена УЕФА в соответствии с действующими правилами экипировки", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Накануне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Украина выступит на Чемпионате Европы по футболу 2020 года в форме с контурами границ страны.

"Главным ее (формы) атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами", - написал он в "Фейсбуке".

По его словам, на форме также присутствуют слова популярного в стране лозунга "Слава Украине!"/"Героям слава!", "который теперь также будет вдохновлять наших футболистов на новые победы".

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить наилучшим образом на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков", - отметил Павелко.

Сборная Украины по футболу на Евро-2020, который был перенесен из-за COVID-19 на лето 2021 года, сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Теги: #уефа #украина #форма
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