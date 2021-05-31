Спорт

10:37 31.05.2021

На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на COVID-19

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На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на COVID-19

Болельщики в Токио, возможно, должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть на олимпийские объекты, сообщает в понедельник японская газета Yomiuri Shimbun.

Окончательное решение по количеству болельщиков, допущенных до соревнований, а также другие правила должны быть объявлены организаторами в июне.

Кроме того, по данным издания, в рамках рассматриваемых мер предполагается, что болельщикам запретят кричать в поддержку спортсменов, употреблять еду, а также алкоголь на олимпийских объектах.

Японские СМИ напоминают: организаторы ранее объявили о том, что Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков, поэтому рассматриваемые меры могут коснуться только японцев, которые собираются посетить Олимпиаду.

Между тем, согласно опубликованному в понедельник Yomiuri Shimbun опросу, жители Токио разделились во мнениях относительно грядущей Олимпиады. 49% поддерживают ее проведение, тогда как 48% выступают за отмену Игр. В опросе приняли участие около 1 тыс. человек, его проводили в период с 28 по 30 мая.

На прошлой неделе власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за ситуации с COVID-19. При этом генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что несмотря на расширение режима чрезвычайного положения в ряде регионов страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 740 тыс. человек, более 12,9 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 670 тыс. человек.

Теги: #вакцинация #олимпиада #токио
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