К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

Не менее 75% участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые будут жить в Олимпийской деревне, будут вакцинированы от коронавируса к началу соревнований, сообщил в среду глава МОК Томас Бах.

"К настоящему моменту уже 75% тех, кто будет жить в Олимпийской деревне, прошли вакцинацию или обеспечили себе возможность получения вакцины до начала Олимпийских игр", - приводят западные СМИ слова Баха.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады в Токио, которые этого захотят.

Ожидается, что распределение вакцины начнется в конце мая, и люди должны будут получить две дозы в течение трех недель.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.