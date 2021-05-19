Спорт

10:10 19.05.2021

К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

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К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

Не менее 75% участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые будут жить в Олимпийской деревне, будут вакцинированы от коронавируса к началу соревнований, сообщил в среду глава МОК Томас Бах.

"К настоящему моменту уже 75% тех, кто будет жить в Олимпийской деревне, прошли вакцинацию или обеспечили себе возможность получения вакцины до начала Олимпийских игр", - приводят западные СМИ слова Баха.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады в Токио, которые этого захотят.

Ожидается, что распределение вакцины начнется в конце мая, и люди должны будут получить две дозы в течение трех недель.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Теги: #вакцинация #олимпийские_игры
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