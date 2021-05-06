Pfizer бесплатно передаст вакцины для участников Олимпиады в Токио

Компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут Международному олимпийскому комитету (МОК) дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады 2021 года в Токио, которые этого захотят.

"Pfizer и BioNTech сегодня сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании с МОК, чтобы передать дозы вакцины от COVID-19. Это поможет привить спортсменов и членов их делегаций, которым предстоит участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Начало Игр намечено на 23 июля 2021 года", - говорится в заявлении Pfizer.

Компания отмечает, что планирует в конце мая передать первые дозы вакцины сборным некоторых стран. "Задача заключается в том, чтобы участники игр успели получить и вторую дозу до приезда в Токио", - поясняет Pfizer.

"Решение подарить эти дозы вакцины никак не повлияет на выполнение обязательств компаний по передаче странам доз вакцины от COVID-19", - заявляют в компании.

Pfizer напоминает, что для участников Олимпиады вакцинация не является обязательной.

В марте 2021 года глава МОК Томас Бах сообщил, что участникам Олимпийских игр в Токио в этом году и зимних игр в Пекине в 2022 году предложат вакцинироваться китайским препаратом.

"Китайский олимпийский комитет предложил подготовить дополнительные дозы вакцины для участников игр в Токио 2021 и в Пекине 2022", - сказал Бах, выступая в Лозанне.

"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин для олимпийских и паралимпийских команд", - отметил глава МОК.

Бах пояснил, что китайская сторона предлагает снабжать спортсменов ее вакциной либо напрямую - в тех случаях, когда между государствами есть договоренности о применении этого препарата, либо через международные механизмы.

По его словам, на данный момент значительное количество спортсменов и так уже прошли вакцинацию в своих странах.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.