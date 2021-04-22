Спорт

21:01 22.04.2021

МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна РФ, ее можно использовать на всех чемпионатах мира

1 мин читать
МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна РФ, ее можно использовать на всех чемпионатах мира

Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского допускается задействовать вместо гимна РФ на чемпионатах мира, говорится в документе Международного олимпийского комитета, предоставленном МОК "Интерфаксу" (Interfax.ru).

"Музыкальное сопровождение, утвержденное МОК для Олимпийского комитета России, может использоваться на всех чемпионатах мира. В качестве альтернативы международные федерации при необходимости могут использовать собственный гимн", - говорится в документе.

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ. Она, в частности, будет задействована на ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине.

Ранее международный спортивный арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и олимпийских играх на двухлетний период действия санкций CAS в отношении российского спорта. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, но, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе CAS, вариант не был утвержден, поскольку композиция "слишком связана с Россией".

В Олимпийском комитете России сообщили, что у российских олимпийцев в Токио и Пекине теперь "есть все элементы айдентики": флаг ОКР с цветами триколора, легко узнаваемая официальная экипировка, музыкальное сопровождение.

Теги: #мок #гимн #мир #чемпионат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:03 21.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 142 млн, число жертв - 3 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 142 млн, число жертв - 3 млн

10:56 16.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

08:30 15.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

08:57 14.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 137,4 млн, число жертв - 2,95 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 137,4 млн, число жертв - 2,95 млн

21:40 12.04.2021
Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

09:45 11.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн

09:36 10.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

00:54 09.04.2021
В работе Facebook и Instagram фиксируются сбои - портал

В работе Facebook и Instagram фиксируются сбои - портал

09:03 08.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

09:45 07.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 132,4 млн, число жертв - 2,87 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 132,4 млн, число жертв - 2,87 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины пока не знает, посетит ли Летнюю Олимпиаду-2021

"Атлетико" и "Интер" объявили о выходе из Суперлиги

Участники футбольной Суперлиги поставили проект на паузу, от него не отказываются

Все шесть английских участников футбольной Суперлиги вышли из этого проекта

Премьер Великобритании обещает сделать все, чтобы воспрепятствовать созданию футбольной "Суперлиги"

Президент мадридского "Реала" считает, что создание "Суперлиги" спасет грандов европейского футбола от разорения

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Глава УЕФА грозит не допускать игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА