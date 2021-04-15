Спорт

14:19 15.04.2021

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

1 мин читать
В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

Вакцинация спортсменов - участников Олимпийских игр официально начата в Украине, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Наша основная задача - создать условия, чтобы все украинские спортсмены, которые едут представлять страну на международной арене, были крепкими и здоровыми. Действительно, в директивных документах Международного олимпийского комитета и в ходе консультаций с Национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь - безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ", - приводит слова Гутцайта пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Так, первой прививки получила Федерация стрельбы Украины, которая готовится к участию в Олимпийских играх в Токио. Спортсменам были сделаны прививки китайской вакциной CoronaVac.

В частности, прививки от коронавируса сделали Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Александр Петрив - олимпийский чемпион в Пекине, а также еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020.

Отмечается, что в целом Минспорта сейчас получило 1500 вакцин.

Теги: #вакцинация #олимпиада #минспорта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 15.04.2021
Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

09:27 15.04.2021
За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

15:58 14.04.2021
Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

11:28 14.04.2021
Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

09:55 14.04.2021
В лист ожидания вакцинации записалось около 450 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации записалось около 450 тыс. украинцев

07:43 14.04.2021
Военные, которые готовятся выполнять задачи в районе ООС, привиты на 90% и этот процесс продолжается – командование Медсил

Военные, которые готовятся выполнять задачи в районе ООС, привиты на 90% и этот процесс продолжается – командование Медсил

21:56 13.04.2021
В Украине началась вакцинация CoronaVac

В Украине началась вакцинация CoronaVac

09:50 13.04.2021
Вакцинация украинцев вакциной Sinovac начнется во вторник – Степанов

Вакцинация украинцев вакциной Sinovac начнется во вторник – Степанов

01:01 12.04.2021
Свыше 7 млн британцев вакцинировались от COVID-19 – Джонсон

Свыше 7 млн британцев вакцинировались от COVID-19 – Джонсон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

Восемь стран подтвердили проведение у себя матчей чемпионата Европы 2020 года со зрителями - УЕФА

Зеленский: Украинские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов для обеспечения проведения ЧМ по футболу в Катаре в 2022г.

Сеул представил МОК инициативу о совместном проведении Олимпийских игр-2032 с Пхеньяном

Эстафета Олимпийского огня через японскую префектуру Осака может быть отменена из-за COVID-19

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

В Харькове вакцинировался от COVID-19 старейший теннисист Украины

Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА