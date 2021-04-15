В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

Вакцинация спортсменов - участников Олимпийских игр официально начата в Украине, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Наша основная задача - создать условия, чтобы все украинские спортсмены, которые едут представлять страну на международной арене, были крепкими и здоровыми. Действительно, в директивных документах Международного олимпийского комитета и в ходе консультаций с Национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь - безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ", - приводит слова Гутцайта пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Так, первой прививки получила Федерация стрельбы Украины, которая готовится к участию в Олимпийских играх в Токио. Спортсменам были сделаны прививки китайской вакциной CoronaVac.

В частности, прививки от коронавируса сделали Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Александр Петрив - олимпийский чемпион в Пекине, а также еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020.

Отмечается, что в целом Минспорта сейчас получило 1500 вакцин.