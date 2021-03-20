Спорт

13:22 20.03.2021

Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление

2 мин читать
Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление

Иностранным зрителям нельзя будет приехать на Олимпийские игры в Токио в этом году в связи с ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи представителей оргкомитета Олимпийских Игр, Международного олимпийского комитета, властей Японии.

"Японская сторона, чтобы внести определенность в ситуацию для иностранных покупателей билетов (на Олимпиаду - ИФ) и для прояснения их планов поездок на данном этапе, пришла к выводу, что они не смогут приехать в Японию на время Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении.

При этом авторы заявления пообещали, что скоро иностранным болельщикам разъяснят механизм возврата средств за билеты.

В свою очередь агентство "Киодо" отмечает, что организаторы также решили не разрешать въезд иностранным волонтерам: при этом примерно 10% из 80 тыс. волонтеров являлись иностранными гражданами на тот момент, когда в прошлом году было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Однако власти изучат возможности приезда тех волонтеров, которым трудно подобрать замену в Японии, к примеру, носителей малораспространенных языков.

По данным "Киодо", ранее примерно 1 млн билетов на Олимпиаду мог быть продан зарубежным покупателям.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Ранее стало известно, что зрителей не допустят к присутствию на первой части эстафеты Олимпийского огня в Японии, которая начнется 25 марта в Фукусиме. Подчеркивается, что такие меры принимаются с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Теги: #болельщики #токио #олимпийские_игры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 03.03.2021
Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей

Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей

10:25 18.02.2021
Сэйко Хасимото стала новым президентом оргкомитета летней Олимпиады в Токио

Сэйко Хасимото стала новым президентом оргкомитета летней Олимпиады в Токио

09:18 18.02.2021
Новым председателем оргкомитета Олимпийских игр в Токио станет министр по делам Олимпиады

Новым председателем оргкомитета Олимпийских игр в Токио станет министр по делам Олимпиады

10:34 12.02.2021
МОК с пониманием отнесся к решению главы оргкомитета Токио-2020 покинуть пост на фоне сексистского скандала

МОК с пониманием отнесся к решению главы оргкомитета Токио-2020 покинуть пост на фоне сексистского скандала

11:34 02.02.2021
Олимпийские игры в Токио пройдут вопреки коронавирусу - глава оргкомитета

Олимпийские игры в Токио пройдут вопреки коронавирусу - глава оргкомитета

11:12 27.01.2021
Тестовое олимпийское мероприятие в Токио из-за COVID-19 отложили минимум до апреля

Тестовое олимпийское мероприятие в Токио из-за COVID-19 отложили минимум до апреля

14:10 21.01.2021
Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года, запасного плана нет - глава МОК

Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года, запасного плана нет - глава МОК

10:31 12.01.2021
Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

10:27 11.01.2021
ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

14:21 04.12.2020
Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций УЕФА

Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

Украина впервые примет чемпионат Европы по бадминтону

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Зеленский назначил стипендии двум спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам - указ

CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций УЕФА

Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

Футбольный клуб "РНК Верес" планирует привлечь на бирже от 50 до 100 млн грн с помощью Concorde Capital

Стадиону "Арена Львов" предлагают присвоить имя Степана Бандеры

МОК выступает против бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Глава Харьковского облсовета выступает за аудит имущества ФК "Металлист" и передачу в собственность города

Арбитр и организаторы матча "Львов"–"Колос" получили предупреждение за несоблюдение языкового законодательства

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА