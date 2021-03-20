Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление

Иностранным зрителям нельзя будет приехать на Олимпийские игры в Токио в этом году в связи с ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи представителей оргкомитета Олимпийских Игр, Международного олимпийского комитета, властей Японии.

"Японская сторона, чтобы внести определенность в ситуацию для иностранных покупателей билетов (на Олимпиаду - ИФ) и для прояснения их планов поездок на данном этапе, пришла к выводу, что они не смогут приехать в Японию на время Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении.

При этом авторы заявления пообещали, что скоро иностранным болельщикам разъяснят механизм возврата средств за билеты.

В свою очередь агентство "Киодо" отмечает, что организаторы также решили не разрешать въезд иностранным волонтерам: при этом примерно 10% из 80 тыс. волонтеров являлись иностранными гражданами на тот момент, когда в прошлом году было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Однако власти изучат возможности приезда тех волонтеров, которым трудно подобрать замену в Японии, к примеру, носителей малораспространенных языков.

По данным "Киодо", ранее примерно 1 млн билетов на Олимпиаду мог быть продан зарубежным покупателям.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Ранее стало известно, что зрителей не допустят к присутствию на первой части эстафеты Олимпийского огня в Японии, которая начнется 25 марта в Фукусиме. Подчеркивается, что такие меры принимаются с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19.