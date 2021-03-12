Спорт

21:09 12.03.2021

МОК выступает против бойкота зимней Олимпиады в Пекине

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МОК выступает против бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил идею бойкотировать зимние Олимпийские игры 2024 года в Пекине из-за действий властей КНР в отношении уйгуров.

"Зачем наказывать спортсменов из вашей собственной страны в ситуации, когда у вас есть разногласия с какой-то другой страной", - спросил он на пресс-конференции, комментируя обсуждаемую в западных СМИ идею бойкота Олимпиады в Китае.

"Могу лишь посоветовать извлекать уроки из истории: бойкоты Олимпиад никогда не приносили результатов", - добавил Бах.

Он напомнил об американском бойкоте Олимпиады в Москве 1980 года из-за войны в Афганистане. "А война в итоге прекратилась только в 1989 году", - констатировал Бах.

Тема бойкота следующей зимней Олимпиады возникла на фоне обострения отношений между США и КНР. Вашингтон, в частности, обвиняет Пекин в нарушении прав человека и даже в геноциде уйгуров. Пекин отвергает эти обвинения.

Теги: #олимпиада #мок #мир #пекин
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