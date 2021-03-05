Спорт

20:35 05.03.2021

Организаторы "Ролан Гаррос" планируют провести турнир в мае-июне со зрителями

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Организаторы "Ролан Гаррос" планируют провести турнир в мае-июне со зрителями

Организаторы открытого чемпионата Франции по теннису сообщили, что планируют провести турнир в традиционное для него время и со зрителями на трибунах.

"Мы намерены организовать турнир "Ролан Гаррос" в запланированный период - с 17 мая по 6 июня - с максимально возможным количеством зрителей, которое нам разрешат власти", - приводят французские СМИ слова гендиректора Французской теннисной федерации Амели Удеа-Кастеры.

"Ролан Гаррос" является одним из четырех турниров Большого шлема. Чемпионат традиционно проводится в конце весны - начале лета в Париже. Матчи проводятся на открытом воздухе, на кортах с грунтовым покрытием.

В настоящее время во Франции с целью сдерживания коронавируса действует ряд ограничительных мер. Так, с 16 января в стране введен комендантский час с 18:00 до 6:00, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.

Теги: #франция #теннис #чемпионат
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