Спорт

10:34 12.02.2021

МОК с пониманием отнесся к решению главы оргкомитета Токио-2020 покинуть пост на фоне сексистского скандала

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МОК с пониманием отнесся к решению главы оргкомитета Токио-2020 покинуть пост на фоне сексистского скандала

Международный олимпийский комитет поблагодарил президента оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори, который в пятницу объявил об уходе со своего поста после сексистских высказываний, за работу в этой должности сообщает пресс-служба МОК.

"МОК уважает решение президента Мори уйти в отставку и понимает его причины. В то же время мы хотели бы поблагодарить его за выдающийся вклад в организацию перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио", - заявил президент МОК Томас Бах.

"Президент Мори помог сделать Токио самым подготовленным олимпийским городом. МОК продолжит работать рука об руку с преемником, чтобы обеспечить безопасные Олимпийские игры Токио-2020 в 2021 году", - подчеркнул глава МОК.

МОК выразил уверенность в том, что генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Муто Тоширо обеспечит преемственность в организации и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Ранее Мори объявил о своей отставке, она связана с недавними высказываниями Мори, которые вызвали широкий резонанс. Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ранее сказал, что заседания, на которых присутствует слишком много женщин, затягиваются надолго, так как они слишком много говорят.

Среди потенциальных кандидатов на эту должность - бывший глава Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабути, а также президент союза конькобежцев Японии Сэйко Хасимото, которая также является членом парламента Японии.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги: #скандал #олимпиада #мок #токио
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