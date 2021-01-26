Спорт

09:15 26.01.2021

Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио

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Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио

Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможность переноса летних Олимпийских игр из Японии в США, сообщают американские СМИ.

"Я пишу вам, чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее - во Флориду", - говорится в письме Патрониса, адресованном главе МОК Томасу Баху.

По его словам, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают "в частном порядке" власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией.

Патронис добавил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой и спортивными объектами.

Он также подчеркнул, что даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.

На прошлой неделе заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг сообщения СМИ о том, что власти Японии приняли решение об отмене Олимпийских игр в Токио и их переносе на 2032 год.

В январе британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены, и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, летом 2021 года. "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", - сказал он.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Теги: #олимпиада #мок
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