Спорт

13:44 17.01.2021

Екатерина Монзуль заняла 3-е место в рейтинге арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS

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Екатерина Монзуль заняла 3-е место в рейтинге арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших арбитров-женщин в мире за последнее десятилетие (2011-2020), украинка Екатерина Монзуль - на третьем месте, сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Победу одержала немка Бабиана Стейнхаус (171 очко). Второе место заняла швейцарка Эстер Стаубли (135), а на третьем месте со 124 баллами расположилась украинка Екатерина Монзуль", - говорится в сообщении УАФ.

В рейтинг вошли только рефери, которые хотя бы раз попадали в топ-20 этого голосования.

В ассоциации напомнили, что Екатерина Монзуль заняла третье место в референдуме по определению лучшего арбитра 2020 года среди женщин, который также проводила IFFHS.

Теги: #арбитр #монзуль #футбол #рейтинг
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