Британец Джошуа защитил чемпионские пояса в бою против болгарина Пулева

Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, сообщило "Суспильне. Спорт".

Впервые бой Джошуа - Пулев был запланирован в 2017 году, однако состоялся поединок только в декабре 2020 года.

Ранее Пулев проиграл досрочно Владимиру Кличко, Джошуа - Энди Руису-младшему. На кону боя Джошуа - Пулев были все чемпионские пояса британца.

Активный раунд на старте боя - третий: британец дважды отправлял соперника в нокдаун, но тот поднимался и продолжал бой.

В девятом раунде одним из апперкотов Джошуа вынудил Пулева пошатнуться, после чего нанес еще два удара и болгарин упал (третий нокдаун).

Пулев смог подняться, но Джошуа моментально нанес удар с правой - и закрыл бой. Четвертый раз болгарский боксер не поднялся, победа нокаутом в девятом раунде присуджена Джошуа.

Сразу после боя британец заявил, что его цель - стать абсолютным чемпионом мира, поэтому он стремится провести следующий бой с Тайсоном Фьюри.