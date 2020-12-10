Спорт

20:34 10.12.2020

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

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Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) объявляет о решении отменить проведение в 2021 году чемпионата Европы по фигурному катанию.

Как подчеркивается в заявлении ISU, решение вызвано "ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающих рисков для организаторов и участников"

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января.

Кроме того, отменен чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров, который должен был пройти в Лионе 12-13 марта.

Окончательно отменен финал Гран-при ISU по фигурному катанию, ранее перенесенный на 10-13 декабря, в Пекине.

Проведение чемпионата мира по фигурному катанию (22-28 марта в Стокгольме) пока остается в силе, но он может быть отменен, если санитарная ситуация ухудшится.

В 2020 году из-за коронавируса был отменен чемпионат мира.

Теги: #фигуристы #отмена #европа #чемпионат
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