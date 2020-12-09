Спорт

19:15 09.12.2020

УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

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УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА относительно отмененного матча Лиги наций Швейцария-Украина, который должен был состояться 17 ноября.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на прошлой неделе Ассоциация получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0: 3 в отмененном матче со Швейцарией.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Как сообщалось, 17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали в Швейцарии положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

УЕФА сообщила Украинской ассоциации футбола, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию сборной Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться.

Прим этом 19 ноября в УАФ сообщили, что сданные по прибытии в аэропорт "Борисполь" 18 ноября тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались негативными.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени). В нем должно было решиться, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.

Теги: #швейцария #украина #футбол #иск
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