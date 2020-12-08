Замгендиректора аэропорта "Борисполь" Зубко может возглавить Федерацию хоккея, профклубы против и угрожают остановить чемпионат

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко является единственным кандидатом на назначенных на 18 декабря выборах главы Федерации хоккея Украины (ФХУ), вице-президентом которой он является, профессиональные клубы выступают против, требуют реорганизации Федерации и угрожают остановить чемпионат с 1 января.

Пресс-служба ФХУ на сайте опровергла информацию о якобы участии олимпийского чемпиона и нынешнего главы правления ХК "Сокол" (Киев) Алексея Житника в выборах, уточнив, что в определенный уставом ФХУ срок (за 35 дней до выборов) была выдвинута лишь одна кандидатура Зубко.

"Принял очень важное для себя решение: я баллотируюсь на пост президента Федерации хоккея Украины. За моими плечами 27 лет хоккейного пути, начиная от игрока киевских хоккейных команд до вице-президента ФХУ и организатора трех чемпионатов мира, проводимых в Украине", - прокомментировал свое участие в выборах Зубко в Facebook.

По его словам, приоритетной задачей является расширение хоккейной инфраструктуры, возрождение интереса к хоккею в стране.

"Какое позорное решение. Один кандидат, олимпийского чемпиона не зарегистрировали кандидатом… Он (Зубко – ИФ) будет президентом только без хоккея", – прокомментировал пост Зубко в комментариях под ним бизнесмен, президент и владелец одного из ведущих клубов чемпионата ХК "Донбасс" Борис Колесников.

На его сайте опубликовано обращение гендиректора Украинской хоккейной лиги (УХЛ) Сергея Варламова и руководителей всех восьми ее клубов к министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту о необходимости начать процессы реорганизации в украинском хоккее. В частности, УХЛ и клубы требуют принять на Генеральном конгрессе ФХУ 18 декабря решение о реорганизации федерации из общественной организации в общественный союз по примеру Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Предлагается также создать региональные ассоциации с участием профессиональных клубов и принять их в состав постоянных членов ФХУ, а затем провести внеочередной конгресс и выборы президента обновленной федерации.

"В случае игнорирования наших требований со стороны ФХУ, мы, нижеподписавшиеся, оставляем за собой право с 1 января 2021 года остановить проведение чемпионата Украины по хоккею с шайбой – чемпионата Украинской хоккейной лиги и аннулировать его результаты", - указано в обращении.

Его подписали главы ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), "Сокол", "Краматорск", "Донбасс", "Кременчуг", "Динамо" (Харьков), "Мариуполь" и "Ледяные Волки" (Киев).

В настоящее время президентом ФХУ является Анатолий Брезвин, который занимает этот пост с 2006 года, когда он был главой Государственной налоговой администрации Украины. С того времени Брезвин трижды переизбирался президентом федерации, последний раз – в 2016 году.