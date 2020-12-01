Спорт

12:36 01.12.2020

Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

1 мин читать
Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

Кандидатура действующего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет единственной на выборах, которые пройдут в марте 2021 года в Афинах, сообщает пресс-служба МОК.

"Члены Международного олимпийского комитета (МОК) были сегодня проинформированы, что президент Томас Бах будет единственным кандидатом на пост президента на выборах, которые состоятся во время 137-й сессии МОК в Афинах в марте 2021 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением Исполкома МОК, избранный президент вступит в должность после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги: #олимпиада #мок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 27.11.2020
Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

08:32 10.11.2020
Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

20:33 07.10.2020
МОК обеспокоен возможными случаями нарушения прав спортсменов в Белоруссии и ведет свое расследование – Бах

МОК обеспокоен возможными случаями нарушения прав спортсменов в Белоруссии и ведет свое расследование – Бах

09:27 31.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

22:56 30.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

07:41 18.07.2020
Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

11:07 30.06.2020
Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

11:47 29.06.2020
Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

15:23 06.06.2020
Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

07:19 05.06.2020
Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский шахматисту Иванчуку предлагали сыграть в сериале "Ход королевы"

Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

Супрягу ждут в "Милане", а Миколенко – в "МЮ"? За какими игроками "Динамо" следят топ-клубы

"Шахтер" второй раз проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ (ISL): Новый чемпион и девять мировых рекордов

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Действия швейцарской стороны имеют признаки дискриминации — юридическая оценка решения об отмене матча "Украина — Швейцария" - СМИ

Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА