Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

Кандидатура действующего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет единственной на выборах, которые пройдут в марте 2021 года в Афинах, сообщает пресс-служба МОК.

"Члены Международного олимпийского комитета (МОК) были сегодня проинформированы, что президент Томас Бах будет единственным кандидатом на пост президента на выборах, которые состоятся во время 137-й сессии МОК в Афинах в марте 2021 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением Исполкома МОК, избранный президент вступит в должность после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.