Спорт

20:04 27.11.2020

Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

1 мин читать
Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр, которые должны начаться 23 июля 2021 года, заявили, что проведут с марта по май 18 тестовых соревнований на олимпийских объектах, сообщает в пятницу Associated Press.

Организаторы уточнили, что, по меньшей мере, в четырех мероприятиях, включая плавание, гимнастику, дайвинг и волейбол, будут принимать участие спортсмены из-за рубежа.

Доступ зрителей на некоторые соревнования будет ограничен.

Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Хидемаса Накамура также отметил, что на тестовые соревнования "не будут допущены зрители из других стран".

Точное число зрителей из Японии, которые смогут посетить соревнования, пока не называется.

По данным AP, для участия в Олимпийских играх в Японию будут допущены 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев, а также десятки тысяч официальных лиц, судей, VIP-персон, спонсоров и представителей СМИ.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет заявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Теги: #япония #подготовка #олимпиада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 17.11.2020
Украина работает с МВФ, чтобы как можно скорее принять миссию фонда в Киеве - Зеленский

Украина работает с МВФ, чтобы как можно скорее принять миссию фонда в Киеве - Зеленский

08:32 10.11.2020
Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

19:42 21.10.2020
Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

14:19 20.10.2020
Британская миссия "Orbital" будет заниматься военной морской подготовкой украинских военнослужащих – посол

Британская миссия "Orbital" будет заниматься военной морской подготовкой украинских военнослужащих – посол

18:04 09.10.2020
Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

21:50 08.10.2020
Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

06:31 03.10.2020
Honda покинет "Формулу-1" после сезона 2021г, чтобы сфокусироваться на разработке новых технологий

Honda покинет "Формулу-1" после сезона 2021г, чтобы сфокусироваться на разработке новых технологий

04:33 16.09.2020
Правительство Японии в полном составе уходит в отставку

Правительство Японии в полном составе уходит в отставку

10:05 14.09.2020
В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

11:48 11.09.2020
Великобритания согласовала первое после Brexit крупное торговое соглашение - с Японией

Великобритания согласовала первое после Brexit крупное торговое соглашение - с Японией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

ПОСЛЕДНЕЕ

Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

Супрягу ждут в "Милане", а Миколенко – в "МЮ"? За какими игроками "Динамо" следят топ-клубы

"Шахтер" второй раз проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ (ISL): Новый чемпион и девять мировых рекордов

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Действия швейцарской стороны имеют признаки дискриминации — юридическая оценка решения об отмене матча "Украина — Швейцария" - СМИ

Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА