Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр, которые должны начаться 23 июля 2021 года, заявили, что проведут с марта по май 18 тестовых соревнований на олимпийских объектах, сообщает в пятницу Associated Press.

Организаторы уточнили, что, по меньшей мере, в четырех мероприятиях, включая плавание, гимнастику, дайвинг и волейбол, будут принимать участие спортсмены из-за рубежа.

Доступ зрителей на некоторые соревнования будет ограничен.

Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Хидемаса Накамура также отметил, что на тестовые соревнования "не будут допущены зрители из других стран".

Точное число зрителей из Японии, которые смогут посетить соревнования, пока не называется.

По данным AP, для участия в Олимпийских играх в Японию будут допущены 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев, а также десятки тысяч официальных лиц, судей, VIP-персон, спонсоров и представителей СМИ.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет заявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии COVID-19.