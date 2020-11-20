Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

Диаспора украинцев в Швейцарии обратила внимание на избирательную "принципиальность" санитарного врача города Люцерн, который запретил украинским футболистам сыграть матч Лиги Наций.

"Информация из швейцарских СМИ всколыхнула всю украинскую громаду. Сначала во вторник кантональный врач Люцерна отправил всю украинскую футбольную делегацию в отель Radisson Blu Luzern на карантин, после того как несколько игроков были положительно протестированы на коронавирус. Но уже через несколько дней стало известно, что результаты тестирования всей украинской делегации были отрицательными", - говорится в сообщении на странице Ukrainian Society of Switzerland в Facebook.

В диаспоре отметили, что после нескольких положительных тестов на коронавирус в составе сборной Украины врач приказал поместить всю украинскую делегацию на карантин. Поэтому матч не состоялся. "Теперь его судьба полностью в руках УЕФА", - указано в заметке.

Украинская громада отмечает, что таким принципиальным Департамент здравоохранения и социальной политики кантона Люцерн был не всегда. Так, 6 ноября 2020 года он дал разрешение местной команде FC Luzern поехать на поединок 7-го тура первенства Швейцарии с FC Zürich, который состоялся на следующий дня. При этом 5 ноября, по информации официального сайта FC Luzern, положительный тест на COVID-19 сдал нападающий команды Марк Марлеку. Игрок и еще четверо членов команды, которые контактировали с инфицированным, были изолированы. Остальным футболистам клуба было приказано пройти дополнительные тесты 6 ноября, но при этом разрешено утром провести полноценную тренировку.

После получения отрицательных результатов тестов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в команде, Департамент здравоохранения и социальной политики дал разрешение ее игрокам на поездку в другой город и участие в матче чемпионата Швейцарии.

6 ноября и в самом FC Zürich среди игроков было зафиксировано два случая заболевания коронавирусом, о чем сообщил официальный сайт команды, не называя имен футболистов.

По информации пресс-службы FC Zürich, больные игроки отправились на изоляцию и "поскольку не было тесного контакта с другими футболистами первой команды и были соблюдены необходимые правила гигиены и защиты, после консультации с кантональных медицинской службой, никаких дополнительных мер в настоящее время не требовалось".

"Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у Департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро", - говорится в заметке и акцентируется на том, что FC Luzern затем благодарил врача кантона Роджера Харсталла за "оперативное и плодотворное сотрудничество по данному вопросу".

Как известно, 19 ноября после возвращения из Швейцарии игроки украинской сборной сделали повторные тесты на COVID-19, все оказались отрицательными.

Матч должен был состояться 17 ноября в Люцерне, однако отменен из-за вердикта главного санитарного врача одноименного кантона Роджера Харсталла.