Спорт

10:20 20.11.2020

Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

3 мин читать
Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

Диаспора украинцев в Швейцарии обратила внимание на избирательную "принципиальность" санитарного врача города Люцерн, который запретил украинским футболистам сыграть матч Лиги Наций.

"Информация из швейцарских СМИ всколыхнула всю украинскую громаду. Сначала во вторник кантональный врач Люцерна отправил всю украинскую футбольную делегацию в отель Radisson Blu Luzern на карантин, после того как несколько игроков были положительно протестированы на коронавирус. Но уже через несколько дней стало известно, что результаты тестирования всей украинской делегации были отрицательными", - говорится в сообщении на странице Ukrainian Society of Switzerland в Facebook.

В диаспоре отметили, что после нескольких положительных тестов на коронавирус в составе сборной Украины врач приказал поместить всю украинскую делегацию на карантин. Поэтому матч не состоялся. "Теперь его судьба полностью в руках УЕФА", - указано в заметке.

Украинская громада отмечает, что таким принципиальным Департамент здравоохранения и социальной политики кантона Люцерн был не всегда. Так, 6 ноября 2020 года он дал разрешение местной команде FC Luzern поехать на поединок 7-го тура первенства Швейцарии с FC Zürich, который состоялся на следующий дня. При этом 5 ноября, по информации официального сайта FC Luzern, положительный тест на COVID-19 сдал нападающий команды Марк Марлеку. Игрок и еще четверо членов команды, которые контактировали с инфицированным, были изолированы. Остальным футболистам клуба было приказано пройти дополнительные тесты 6 ноября, но при этом разрешено утром провести полноценную тренировку.

После получения отрицательных результатов тестов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в команде, Департамент здравоохранения и социальной политики дал разрешение ее игрокам на поездку в другой город и участие в матче чемпионата Швейцарии.

6 ноября и в самом FC Zürich среди игроков было зафиксировано два случая заболевания коронавирусом, о чем сообщил официальный сайт команды, не называя имен футболистов.

По информации пресс-службы FC Zürich, больные игроки отправились на изоляцию и "поскольку не было тесного контакта с другими футболистами первой команды и были соблюдены необходимые правила гигиены и защиты, после консультации с кантональных медицинской службой, никаких дополнительных мер в настоящее время не требовалось".

"Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у Департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро", - говорится в заметке и акцентируется на том, что FC Luzern затем благодарил врача кантона Роджера Харсталла за "оперативное и плодотворное сотрудничество по данному вопросу".

Как известно, 19 ноября после возвращения из Швейцарии игроки украинской сборной сделали повторные тесты на COVID-19, все оказались отрицательными.

Матч должен был состояться 17 ноября в Люцерне, однако отменен из-за вердикта главного санитарного врача одноименного кантона Роджера Харсталла.

Теги: #швейцария #врач #отмена #матч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 19.11.2020
Экспорт швейцарских часов в октябре снизился на 7,1%, с начала года - на рекордные 25,8%

Экспорт швейцарских часов в октябре снизился на 7,1%, с начала года - на рекордные 25,8%

14:00 18.11.2020
Диагностику хронической обструктивной болезни легких должны проводить врачи первички – мнение

Диагностику хронической обструктивной болезни легких должны проводить врачи первички – мнение

16:13 17.11.2020
Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

20:18 08.11.2020
"Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0 и вплотную приблизился к киевлянам в УПЛ

"Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0 и вплотную приблизился к киевлянам в УПЛ

17:11 04.11.2020
В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

15:16 22.10.2020
Минздрав разрешил проведение матча ЛЧ "Шахтер" – "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

Минздрав разрешил проведение матча ЛЧ "Шахтер" – "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

17:45 21.10.2020
"Слуги народа", проигрывая в борьбе за кресло мэра Киева, хотят остановить выборы на неопределенный срок – Игорь Луценко

"Слуги народа", проигрывая в борьбе за кресло мэра Киева, хотят остановить выборы на неопределенный срок – Игорь Луценко

14:42 21.10.2020
Во фракции "Слуга народа" хотят отменить второй тур выборов

Во фракции "Слуга народа" хотят отменить второй тур выборов

00:42 18.10.2020
Истекает срок оружейного эмбарго против Ирана

Истекает срок оружейного эмбарго против Ирана

11:40 16.10.2020
Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

ПОСЛЕДНЕЕ

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

Второй полуфинал Международной Лиги плавания (ISL): Cali Condors и Los Angeles Current выходят в финал с большим перевесом «кондоров», Калеб Дрессель (Caeleb Dressel) ставит феноменальный мировой рекорд

УАФ надеется, что матч Швейцария-Украина пройдет в среду

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

В Киеве состоялся 5-й юбилейный турнир по тхэквондо Kyiv Open с участием спортсменов из Украины и Молдовы

Первый полуфинал Международной Лиги плавания (ISL): Energy Standard и London Roar бьют мировые рекорды и уверенно выходят в финал

Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

На НСК "Олимпийский" открыли спортивную площадку "Новой почты"

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА