Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19 перед игрой в Германии - УАФ

У пяти членов сборной Украины по футболу в пятницу выявили заболевание COVID-19, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steigenberger Grand Hotel (отель в Германии – ИФ), дали положительные результаты", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

В частности, коронавирус выявили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

"Таким образом, лица, у которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах", - говорится в сообщении.

В субботу, 14 ноября, в Лейпциге в рамках турнира Лиги наций состоится матч Германия-Украина.