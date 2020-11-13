Спорт

20:17 13.11.2020

Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19 перед игрой в Германии - УАФ

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Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19 перед игрой в Германии - УАФ

У пяти членов сборной Украины по футболу в пятницу выявили заболевание COVID-19, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steigenberger Grand Hotel (отель в Германии – ИФ), дали положительные результаты", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

В частности, коронавирус выявили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

"Таким образом, лица, у которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах", - говорится в сообщении.

В субботу, 14 ноября, в Лейпциге в рамках турнира Лиги наций состоится матч Германия-Украина.

 

Теги: #футболисты #коронавирус
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