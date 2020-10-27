Спорт

22:33 27.10.2020

"Шахтер" сыграл вничью 0:0 с "Интером" в Лиге чемпионов, которому уступил в августе в полуфинале Лиги Европы

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"Шахтер" сыграл вничью 0:0 с "Интером" в Лиге чемпионов, которому уступил в августе в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью 0:0 с миланским "Интером" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

      Во вторник на НСК "Олимпийский" чемпион Украины сумел удержать свои ворота в неприкосновенности в матче против команды, которой проиграл в середине августа в полуфинале Лиги Европы в немецком Дюссельдорфе со счетом 0:5.

      В первом туре "Шахтер" обыграл в Мадриде "Реал" со счетом 3:2 и после двух туров в активе "горняков" четыре очка и пока первое место в группе.

Теги: #шахтер #лч
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