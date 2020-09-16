Сборная Украины 7 октября сыграет в Париже с чемпионом мира Францией

Сборная Украины по футболу 7 октября на стадионе "Стад де Франс" проведет товарищеский поединок с действующим чемпионом мира – командой Франции, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Этот матч должен был состояться 27 марта, но из-за пандемии COVID-19 и решения исполкома УЕФА был перенесен.

"Контракт о поединке был подписан еще весной, но Федерация футбола Франции выступила с просьбой официально не объявлять о дате и месте проведения встречи до дополнительного согласования. 15 сентября, проделав все организационные и технические моменты, ФФФ направила в Украинскую ассоциацию футбола соответствующее подтверждение", - сообщили в УАФ.