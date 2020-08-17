Спорт

12:10 17.08.2020

"Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с "Олимпийским", от которого выиграет и НСК, и киевское "Динамо" – Палкин

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"Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с "Олимпийским", от которого выиграет и НСК, и киевское "Динамо" – Палкин

Футбольный клуб "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт для проведения своих домашних матчей на НСК "Олимпийский" в Киеве, от которого выиграет и главный стадион Украины, и играющее на нем киевское "Динамо", сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо" Киев, и НСК "Олимпийский" только выиграют", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Палкина, с "Олимпийским" уже есть определенные договоренности, что со следующего сезона "Шахтер" и НСК попытаются совместно сделать на арене газон европейского уровня.

"Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число", - отметил гендиректор "Шахтера".

Теги: #палкин #шахтер #нск_олимпийский
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