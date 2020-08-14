Спорт

18:27 14.08.2020

"Шахтер" надеется на принятие решения о создании УПЛ-ТВ для показа матчей чемпионата Украины – Палкин

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"Шахтер" надеется на принятие решения о создании УПЛ-ТВ для показа матчей чемпионата Украины – Палкин

Футбольный клуб "Шахтер" надеется на принятие на ближайшем собрании клубов-участников Украинской премьер-лиги (УПЛ) решения о создании УПЛ-ТВ для показа матчей чемпионата Украины в формате единого телевизионного пула, отмечает генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Из-за разногласий за все эти годы так и не удалось создать единый телевизионный пул в Украинской Премьер-лиге. Мы провели ряд встреч, у нас была рабочая группа, куда входили "Шахтер", "Динамо" Киев, представители Премьер-лиги и другие клубы и выработали такую идею о создании УПЛ-ТВ, которое теоретически могло бы даже само снимать матчи нашего чемпионата и продавать. При этом акционерами УПЛ-ТВ будут все клубы, входящие в Премьер-лигу. Этот вопрос уже официально будет рассматриваться на следующем заседании УПЛ, он внесен в повестку дня", - рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Палкин указал, что "Шахтер" сегодня получает около $500 тыс. дохода за сезон от продажи прав на телетрансляцию своих матчей в УПЛ, а, например, в Польше клуб, который занимает сегодня последнее место в их чемпионате, получает EUR2 млн.

"Наш чемпионат, даже в том состоянии, в котором он находится сегодня, я считаю, на порядок сильнее. Но разница в том, что они несколько лет назад приняли решение сделать пул и продавать телетрансляции болельщикам по всей стране. И за несколько лет вышли на серьезную цифру", - отметил он.

Гендиректор "Шахтера" пояснил, что создание УПЛ-ТВ позволит зарабатывать на продаже телеправ, прежде всего, клубам с не очень высокими финансовыми доходами, и чем больше они будут зарабатывать, тем сильнее будет чемпионат Украины.

По его словам, если бы "Шахтер" сам продавал свои права, то он зарабатывал бы на порядок больше, чем имеет сегодня, но клуба согласен пойти на уменьшение этих доходов и создание телепула, чтобы УПЛ стала сильнее.

"Мы уже использовали все варианты, и если у нас это не получится, то дальше пути уже не будет. Поэтому на следующем заседании УПЛ президенты и собственники клубов должны принять решение: или мы остаемся, как в 90-х, и замораживаем ситуацию, или развиваемся как европейские клубы", - подчеркнул Палкин.

Теги: #палкин #шахтер
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