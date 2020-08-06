Защитник "Шахтера" Додо развил в матче с "Вольфсбургом" скорость, выше Роналду и Месси

Бразильский защитник "Шахтера" Додо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" развил скорость 33,8 км/ч, по данным научной группы донецкого клуба.

Это быстрее, чем в свое время максимально бежали звездные Криштиану Роналду и Лионель Месси.

5 августа в матче на НСК "Олимпийский" "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" 3:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Первый гол форвард "горняков" Жуниор Мораес забил как раз после паса Додо.