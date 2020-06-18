ФК "Динамо" ежегодно обходится акционерам в $15-20 млн дотаций - И.Суркис

Бюджет футбольного клуба "Динамо" (Киев), самого титулованного украинского клуба, в последние годы уступившего пальму первенства донецкому "Шахтеру" и борющегося за второе место в чемпионате, в последние годы составляет порядка $30-35 млн, хотя в былые годы достигал и $60 млн, сообщил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.

"Бюджет "Динамо" последние годы порядка $30-35 млн, примерно, если взять разные спонсорские контракты, Лига Европы… Не берем, естественно, продажу футболистов, которых и продаем, и покупаем. И где-то в $15-20 млн клуб обходится акционерам каждый год в сегодняшних реалиях дотаций", - сказал он в интервью Youtube-каналу "Та То Таке".

И.Суркис сообщил, что его брат, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Суркис, тоже принимает участие в финансировании клуба.

"Не существенное, но принимает. Когда мне не хватает – он мне одалживает", - уточнил Игорь Суркис.

Президент ФК "Динамо", по-прежнему, считает операцию bail-in в ПриватБанке в отношении себя и своих родственников незаконной, и будет далее добиваться ее отмены в суде. И.Суркис подчеркнул, что у него не было никакой связи с ПриватБанком на момент его национализации в конце 2016 года.

"Связали нас с Коломойским, а мы были просто-напросто вкладчиками, как все 16 или 17 млн (клиентов ПриватБанка – ИФ) на тот момент. Решили, таким образом, что-то себе отобрать или забрать", - отметил президент клуба.

При этом Игорь Суркис заявил, что весь его бизнес является "публичным".

Выручка ООО "Футбольный клуб "Динамо" в 2018 году упала в 3,1 раза – до 105,97 млн грн, однако чистая прибыль возросла на 25,9% – до 97,66 млн грн. Валовый убыток клуба в 2018 году был равен 534,46 млн грн, а однако прочие операционные доходы составили 874,06 млн грн, и в результате операционная прибыль – 102,81 млн грн.

В целом с учетом финансовых и других доходов в 2018 году операционные затраты ФК "Динамо" составили 1 млрд 176,25 млн грн.