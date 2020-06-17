Спорт

16:33 17.06.2020

Кабмин обеспечил участие украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021г

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Кабмин обеспечил участие украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021г

Кабинет министров Украины принял решение по обеспечению участия украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021 году.

Отмечается, что такая необходимость возникла в связи с решением Совета и Фонда международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных" перенести в связи с распространением COVID-19 срок проведения соревнований на 2021 год. Решение правительства позволит продолжить подготовку к соревнованиям украинской сборной.

Отбор в команду проводился в прошлом году в Одессе, Львове и Киеве. Для участия в отборе зарегистрировались 350 ветеранов, из которых 20 были зачислены в сборную.

Национальная сборная "Игр Непокоренных" будет представлять Украину в восьми видах спорта, в частности, плавание, бег, толкание ядра, метание диска, баскетбол на колясках.

В соревнованиях "Игры Непокоренных" принимают участие ветераны и нынешние военнослужащие, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя служебные обязанности в зоне боевых действий.

Теги: #игры_непокоренных #кабмин
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