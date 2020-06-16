ФК "Карпаты" выходит из карантина

Футбольный клуб "Карпаты" 16 июня вышел из карантина и начал подготовку к матчу с "Олимпиком" (Донецк), сообщает пресс-служба клуба.

"Команда начнет тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой совсем юных карпатовцев. Подготовка к возобновлению сезона будет происходить исключительно в закрытом режиме, без допуска посторонних лиц», - сказано в сообщении клуба на странице в Фейсбуке.

Как указано в сообщении, по результатам проведенных ПЦР-тестов, сейчас у 8 футболистов и 5 сотрудников ФК "Карпаты" все еще имеются признаки коронавируса, и они продолжают оставаться изолированными. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением потери вкусовых и обонятельных свойств.

"Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья. К сожалению, хуже ситуация у трех сотрудников клуба старшего возраста - они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 июня футбольный клуб "Карпаты" ввел режим карантина как минимум на две недели в связи со вспышкой коронавируса.