Спорт

14:02 03.06.2020

Кабмин Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам

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Кабмин Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам

Кабинет министров Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

В частности, речь идет о назначении 75 стипендий сроком на один год в размерах 15 прожиточных минимумов для выдающихся тренеров, обеспечивающих подготовку наших спортсменов к участию в 32-х Олимпийских играх (47 стипендий) и 16-х летних Паралимпийских играх (25 стипендий), которые состоятся в Токио в 2021 году.

Еще 3 стипендии предусмотрены для тренеров, которые будут готовить наших спортсменов к участию в 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине.

Теги: #тренеры #стипендии #спорт #кабмин
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