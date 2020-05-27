Спорт

10:54 27.05.2020

Минздрав может дать разрешения на проведение спортивных соревнований в составе более 50 участников

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Минздрав может дать разрешения на проведение спортивных соревнований в составе более 50 участников

Министерство здравоохранения Украины может дать разрешения на проведение спортивных соревнований в составе более 50 участников, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Начиная с 22 мая, разрешены спортивные соревнования в количестве до 50 участников. Если спортивное соревнование предусматривает большее количество, в постановлении Кабмина мы специально прописали, что это возможно с учетом разрешения Минздрава и выполнения рекомендаций и тех документов, которые издает Минздрав относительно противоэпидемических мер. Так, во вторник по просьбе Федерации футбола Украины на обращение Премьер-лиги мы согласовали старт Чемпионата Украины по футболу Премьер-лиги и дали четкие рекомендации",- сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на исполком Украинской ассоциации футбола, исполком рассмотрел письмо Минздрава от 26 мая о согласования проведения матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины по футболу и постановление Главного государственного санитарного врача Украины от 26 мая об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведения футбольных матчей в Украине.

Исполком УАФ решил согласовать проведение матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины с общим количеством участников до 200 чел. при условии соблюдения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий.

Теги: #степанов #спорт #карантин #соревнования #минздрав
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