УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

Болельщики смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года, начиная со вторника, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующую процедуру можно пройти на официальном портале УЕФА.

Подчеркивается, что билеты, купленные ранее, будут действительны на матчи турнира в 2021 году.

Планировалось, что первенство Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако, из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, в числе которых Санкт-Петербург, который должен принять три матча группового раунда и один четвертьфинал.