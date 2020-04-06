Спорт

20:33 06.04.2020

Мать главного тренера "Манчестер Сити " скончалась, у нее был обнаружен COVID-19

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Мать главного тренера "Манчестер Сити " скончалась, у нее был обнаружен COVID-19

Мать главного тренера футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, у которой ранее выявили коронавирус, скончалась в понедельник, сообщает BBC.

"Все те, кто связан с нашим клубом, выражают самые искренние соболезнования в это крайне непростое время Пепу, его семье и близким", - сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Долорес Сала Каррио было 82 года.

Соболезнования в связи со смертью матери Гвардиоле выразили именитые футболисты и футбольные клубы: "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Саутгемптон".

На прошлой неделе Гвардиола записал видеообращение с призывом к согражданам оставаться дома на фоне вспышки нового коронавируса. В марте он пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Теги: #мама #тренер #смерть #британия
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