Спорт

11:15 23.03.2020

Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

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Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по бадминтону из-за угрозы распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также перенесен чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Согласно сообщению Министерства молодежи и спорта Украины, турнир по бадминтону должен был пройти с 21 по 26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Также из-за коронавируса перенесен чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве с 20 по 24 мая. В частности, Европейский гимнастический союз сообщил о возможном переносе первенства на второе полугодие, более подробная информация появится в апреле.

Теги: #бадминтон #чемпионат_европы #гимнастика #коронавирус
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