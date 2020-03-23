ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба IIHF.

"Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года отменен, что было подтверждено сегодня Советом IIHF", - говорится в сообщении.

"Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19). Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться", - отмечают в федерации.

Кроме того, отложен на неопределенный срок ежегодный конгресс IIHF, который должен был состояться в Цюрихе с 21 по 23 мая.

Сообщается, что Совет IIHF в ближайшие недели обсудит и оценит все последствия принятого решения, а также выберет дату и место проведения конгресса.

В IIHF подчеркивают, что вариант с переносом турнира в другую страну также невозможен. "Очевидно, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса, учитывая тот факт, что страны-организаторы чемпионата мира выбраны до 2025 года ", - говорится в сообщении.