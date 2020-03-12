Спорт

02:43 12.03.2020

ЧМ по фигурному катанию отменен

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале в связи с угрозой коронавируса.

"С учетом неопределенности, связанной с распространением вируса COVID-19, правительство Квебека проинформировало сегодня Skate Canada и Международный союз конькобежцев об отмене чемпионата мира по фигурному катанию-2020", - говорится в заявлении ISU.

Отмечается, что "в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября".

ЧМ по фигурному катанию в 2020 году должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале. Однако его проведение оказалось под угрозой из-за вспышки коронавируса, в том числе и в Канаде. 10 марта ISU анонсировал на встречу с министерством здравоохранения Квебека "для обсуждения всех основных событий в провинции".

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.

Всего в мире насчитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,157 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.

В Канаде на утро среды был зафиксирован один случай кончины из-за коронавируса.

Теги: #коронавирус #канада
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