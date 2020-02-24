Минкультуры поддерживает создание Федерации киберспорта Украины

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины поддерживают создание единой национальной Федерации киберспорта Украины.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - цитирует замминистра культуры Владимира Шумилина пресс-служба ведомства.

Отмечается, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, также он способствует гендерному равенству.