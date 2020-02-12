Спорт

12:27 12.02.2020

Правоохранители направили в суд дело о мошенничестве со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста

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Правоохранители направили в суд дело о мошенничестве со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста

Столичные следователи завершили досудебное расследование по факту мошеннических действий со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева завершено досудебное расследование по факту мошеннического завладения деньгами, которые предназначались детско-юношеской школы за трансфер спортсмена", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что в 2017 году был заключен договор о переходе игрока из футбольного клуба Украинский премьер лиги в один из немецких клубов Бундеслиги.

"Согласно условиям контракта, между клубами в специализированную детско-юношескую школу, где учился спортсмен, должна была поступить часть платежа солидарности. Однако платеж перечислили одной из общественных организаций с созвучным названием, которая не имела отношения к спортсмену", - добавили в полиции.

Так, детской спортивной школе причинен материальный ущерб в размере более 5 млн грн.

По результатам изучения материалов о пересчете средств, столичные следователи сообщили о подозрении соучредителю и председателю правления общественной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование по указанным фактам завершено. В ходе следствия частично возмещены причиненные убытки на сумму более 3,5 млн грн.

Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева.

По данным СМИ, речь идет о переходе полузащитника Андрея Ярмоленко с ФК "Динамо" в "Боруссию Дортмунд".

Как сообщалось, Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское Динамо получило 25 млн евро. Черниговская СДЮШОР "Юность" обращалась в ФИФА из-за невыплаты, по их мнению, "платежа солидарности" за трансфер своего воспитанника.

13 января ФК "Динамо" сообщило, что палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" заплатило "Юности" 150 тысяч евро в качестве платежа солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд.

Теги: #мошенничество #средства #ярмоленко #футбол
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