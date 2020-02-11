Подготовка к олимпиаде и паралимпиаде-2020 в Токио проходит без критических проблем - Гончарук

Подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года в Токио (Япония) в целом проходит без критических проблем, заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Очевидно, есть много проблем, спасибо, что вы их поднимаете. … мы сделали все необходимое для того, чтобы ни с финансированием, ни с общими организационными проблемами никаких трудностей не было. Сейчас мы оцениванием ситуацию так, мы считаем, что в целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит без критических проблем", - сказал Гончарук на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 в Токио (Япония).

По словам премьера, уж было проведено совещание с Минэкономики относительно публичных закупок, в том числе, в рамках подготовки к соревнованиям, и в ближайшее время ведомство должно найти решение проблем, которые есть в этой сфере.