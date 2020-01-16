Спорт

22:16 16.01.2020

"Шахтер" стал 6-м среди клубов Европы по чистой прибыли за 2018 год

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"Шахтер" стал 6-м среди клубов Европы по чистой прибыли за 2018 год

Футбольный клуб "Шахтер" занял шестое место среди европейских клубов по чистой прибыли за 2018 год, заработав 42 млн евро, говорится в опубликованном УЕФА экономическом отчете по итогам 2018 года.

Возглавил рейтинг французский "Монако" с чистой прибылью в 179 млн евро. Второе место занял лондонский "Тоттенхэм" – 127 млн ​​евро, а третьим стал "Ливерпуль" – 120 млн евро.

"Челси" заработал 70 млн евро, "Арсенал" – 64 млн евро. В первую десятку вошли также английский "Бернли", немецкий "Шальке", английский "Саутгемптон", итальянский "Лацио".

В начале второй двадцатке ПСЖ с 32 млн евро дохода за 2018 год, мадридский "Реал" с 31 млн евро, "Бавария" – с 30 млн евро.

Теги: #уефа #доходы #шахтер
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